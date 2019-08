Die Frage nach dem Schamgefühl?

Wenn es ein Schamgefühl in Sachen Umweltschutz gibt, dann sicher nicht für meine Urlaubsflüge. Wenn schon Schamgefühl, dann für die Politiker die durch meine Wählerstimme mit Macht ausgestattet wurden. Politiker, die es zulassen, dass in Österreich täglich die Fläche von 25 Fußballfeldern verbaut wird, das Erdreich zubetoniert und gleichzeitig gibt es immens viele leer stehende Gebäude und Hallen.

Politiker, die eine Bauordnung genehmigen, die Hochhäuser und Wohnbauten in dichter Bauweise fördern und sich dann wundern, wenn das Klima in der Stadt tropische Nächte garantiert. Politiker, fahren innerhalb Österreichs nicht mit der Bahn, wozu auch man hat doch einen Dienstwagen der Luxusklasse. Wenn es besonders eilig ist, nimmt man einen Flugtransport in Kauf, speziell wenn man zu einer Klimakonferenz fliegt. Durch die Verbauung von Rückzugsgebieten bei Flussläufen wird das Regenwasser zum reißenden Strom und bringt Zerstörung und Lebensgefahr für die ansässige Bevölkerung.

Die EU, glaubt mit dem Verbot von Plastikhalmen und Wattestäbchen das Klima zu bessern. Ein Verbot oder ein Pfandsystem bei Plastikflaschen wird nicht einmal ernsthaft bedacht. Vom Kniefall der Politik vor der Frächterlobby und der Wirtschaftslobby zu sprechen, reicht der Platz leider nicht aus.

Helmuth Bendl, 2301 Groß Enzersdorf