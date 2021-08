Die Frage nach der Verantwortung

Zum Leitartikel "Österreich liegt bei Afghanistan mit EU-Kritik falsch" (SN v. 23. 8.): Die Kritik der Autorin zur ablehnenden Haltung eines Teils unserer Regierung hinsichtlich Aufnahme weiterer afghanischer Flüchtlinge sowie ihrer einfachen Definition einer "guten Flüchtlingspolitik" halte ich für nicht zu Ende gedacht. Sie reduziert auf humanitäre Aspekte und ignoriert dabei die tragende Rolle und Mitwirkung der westlichen Militärallianz an diesem brutalen Krieg und zerstörten Land mit seinen knapp 40 Millionen Einwohnern, die im Gegensatz zu den Profiteuren und Kriegstreibern die Leidtragenden sind und bleiben. Die USA samt ihren Verbündeten verschwinden - wie schon oftmals in der Geschichte - nach ihrem militärischen und politischen Totalversagen innerhalb weniger Wochen. Warum sollen also Neutrale und jene Staaten, die nicht involviert waren, die Lasten übernehmen? Die US-EU strategische Partnerschaft, die bekanntlich bei jahrelangen Kampfhandlungen sehr harmonisch ist, sollte auch für die Behebung der Kriegsfolgen aufkommen. Es liegt in der Verantwortung der NATO-Staaten, die Aufnahme, den Verbleib und die Versorgung der bisherigen und künftigen Flüchtlinge zu übernehmen und nicht den kleinen Staaten aufzubürden.

Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See