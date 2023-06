Die Frauen entscheiden selbst

Es ärgert mich immer wieder, wenn Vertreter der Wirtschaft sich kritisch über das "Berndorfer Modell" äußern. Kinderbetreuung "modern" denken? Was soll das bedeuten?

Kinder schnell schnell auf die Welt bringen als "gebärende Person" - seit wann und warum ist schwangere Frau ein No-Go-Wort? -, dann so rasch wie möglich ab in die Vollzeitbeschäftigung. Das Baby bald in der Früh in der Betreuungseinrichtung abgeben, am Abend wieder abholen - nach einem fordernden und stressigen Arbeitstag. Was mutet man da den Frauen und den Kindern zu? Alles aus dem Grund, weil es viele Firmen aus Kostengründen verabsäumt haben, in eine funktionierende Lehrlingsausbildung zu investieren. Jetzt glaubt man doch tatsächlich, man könnte Frauen durch Bemerkungen wie "Herdprämie" oder "Zementierung traditioneller Rollenbilder" dazu bewegen, bald nach der Geburt wieder in den Arbeitsprozess einzusteigen. Man merkt und durchschaut die Absicht und ist verstimmt.

Mittlerweile sind wir Frauen so weit, selbst zu entscheiden, was für uns und unsere Kinder wichtig ist. Es spielt keine Rolle, ob wir von irgendwem als unmodern oder uncool hingestellt werden. Soviel Selbstbewusstsein hat heute jede Frau, dass sie solche Bemerkungen mühelos wegsteckt. In einer Gesellschaft, die für alles und jedes Toleranz einfordert, muss es auch möglich sein, mehrere Wege zur Lebensgestaltung zuzulassen, ohne irgendwelche Klischees zu bedienen.

Ein kurzer Blick in die Geschichte - wenn Not am "Mann" war, mussten immer die Frauen herhalten, kaum war diese Notzeit vorbei, wurden sie wieder zurück an den Herd geschickt. Diese Zeiten sind vorbei. Wir lassen uns nicht mehr schicken, sondern wir wählen unseren eigenen Weg.



Melitta Strohofer, 5081 Anif