Die Freiheitlichen sind nicht regierungsfähig

Zum Leitartikel "Es geht um das Land, nicht um gekränkte Eitelkeiten" von Manfred Perterer: Die Prognose von Chefredakteur Manfred Perterer, im Leitartikel in den SN vom 31. 8. 2019, wonach Sebastian Kurz sich nach Ibiza nicht neuerlich mit der FPÖ ins politische Bett legen wird, ist nachvollziehbar. Nachdem sich vermutlich andere Varianten nicht ausgehen, stellt sich auch für mich die Frage: "Warum also, um Himmels Willen, sollen die ÖVP und SPÖ nach der Wahl nicht wieder zueinander finden?"

Ich darf daran erinnern, dass Österreich mittlerweile eines der reichsten Länder in der EU ist, in dem die Wirtschaft boomt und die Arbeitslosenzahlen sowie der Schuldenstand verringert werden konnten. Abgesehen davon, dass diese erfreuliche Entwicklung in erster Linie auf die tüchtigen Arbeitnehmer und auf hervorragende innovative Unternehmer in unserem Land zurückzuführen ist, sind die Rahmenbedingungen meines Wissens noch von den Großen Koalitionen in die Wege geleitet worden. Also war unter Rot-Schwarz nicht alles schlecht, wie es manche Medien darzustellen versuchen.

Schenkt man den Umfragen Glauben, ist aus heutiger Sicht die Wahl am 29. September 2019 für die SPÖ nicht zu gewinnen. Ich persönlich halte es allerdings mit Brigitte Ederer, die in einem Interview im "profil" gemeint hat: "Warten wir den Wahlkampf ab, schauen wir, wer sich am Ende durchsetzt". Sollte sich Sebastian Kurz, wie es allgemein erwartet wird, als Erster durchsetzen, sollte meines Erachtens die SPÖ im Interesse des Landes auch als Juniorpartner zur Verfügung stehen und Regierungsverantwortung übernehmen. Denn vor dem Hintergrund der Ibiza-Affäre hat sich erneut herausgestellt, dass die Freiheitlichen nicht regierungsfähig sind.





Herbert Stocker, 5020 Salzburg