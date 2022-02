Die Garage wird ein finanzielles und umweltpolitisches Desaster

Im Herbst 2021 gab es bei Radio Salzburg eine Diskussion zum Thema Verkehr in der Stadt Salzburg. Anwesend war unter anderem der Verkehrslandesrat Schnöll. In seinen Ausführungen zur Problematik des Autoverkehrs erklärte er, es müsse alles getan werden, um den Verkehr an den Stadtgrenzen abzufangen. Daraufhin rief ich an und fragte ihn, wie es dann zusammenpasse, den Verkehr ausgerechnet ins Zentrum von Salzburg zu locken. Erwartungsgemäß konnte er mir darauf keine Antwort geben, denn das eine schließt das andere klarerweise aus.

Abgesehen von allen negativen Punkten wie die Lagerung des Aushubmaterials, dass ein Tunnel gebaut werden muss, die Belastung der Anrainer, der Staus in der Riedenburg usw. gibt es natürlich auch das Problem der Finanzierung. Die Befürworter erklärten vollmundig, die Garage müsse sich selbst finanzieren. In der Altstadt sollen über 300 Parkplätze wegfallen, dafür sollen die Bewohner ca. 150 Dauerparkplätze in der neuen Garage bekommen.

Nun eine kleine Rechnung: Die Garage kostet mindestens 40 Millionen Euro, das ergibt nach heutigem Stand über 60.000 Euro pro Standplatz. Zurzeit kostet ein Standplatz 130 Euro im Monat, das ergibt 1560 Euro im Jahr. Das heißt in 40 Jahren wären erst einmal die Kosten für die Errichtung herinnen. Damit müsste mit den verbleibenden Parkplätzen die Garage finanziert werden. Nachdem schon die bestehende Garage nur selten voll ist, kann man das in den Bereich der Fantasie einordnen. Diese Garage wird ein finanzielles und umweltpolitisches Desaster für die Stadt.





Erwin Eisenköck, 5020 Salzburg