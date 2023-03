Sehr geehrter Herr Dr. Weinberger,

Ihr Brief an die SN "Ein Loslösen von Russland ist schwer" in der SN vom 11. 3. 2023 ist mir dermaßen aus der Seele geschrieben, dass ich Ihnen unbedingt von meiner Zustimmung berichten muss. Es ist das Kreisen des Denkens um Macht und Geld beziehungsweise die "blanke Gier", die sich immer mehr breitmacht.

Aber welche Lösung für eine Änderung gibt es? Zumindest kann man seine Meinung vertreten und auch anders handeln.



Dr. Rosemarie Resch, 5620 Schwarzach im Pongau