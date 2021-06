Die Gegenseite würdigen und angemessen behandeln

Wenn man die Debatten im Parlament verfolgt und die Sager in den Interviews, wird ständig auf dem Gegner herumgehackt. Egal was die Regierung beschließt, egal welche Vorschläge die Opposition einbringt, es wird von der anderen Seite alles sofort schlecht gemacht. Das verunsichert die Bürgerschaft, das schürt Misstrauen, das führt zu einer Polarisierung der Gesellschaft.

Natürlich ist es richtig und auch Ausdruck unserer Demokratie, wenn an Entscheidungen und Maßnahmen Kritik von der Gegenseite kommt. Es kommt aber darauf an, sachlich zu bleiben. Wie viel Emotion, wie viel Hass würde aus den Statements genommen wenn zuerst einmal die positiven Dinge der Gegenseite beim Namen genannt und gewürdigt und dann erst eine Kritik verbunden mit einem Gegenvorschlag geäußert würden.





Robert Faust, 5020 Salzburg