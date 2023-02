Die Gegner des S-Link sollten an die Zukunft denken

Frau Heidi Huber vergleicht in ihrem "Standpunkt" die Gegner der Mönchsberggaragenerweiterung mit den Gegnern des S-Link. Das mag teilweise zutreffen. Doch ist anzumerken, dass es sich beim S-Link um den öffentlichen Verkehr und nicht um Stärkung des motorisierten Individualverkehrs handelt. Zudem handelt es sich um eine Nord-Süd-Achse, welche die daran liegenden Gemeinden des Zentralraums mit der Stadt und Hallein verbindet. Sicher gibt es eine S-Bahn, die jedoch mangels Haltestellen nicht effizient genug erscheint.

In der weiteren Verkehrsplanung ist auch eine West-Ost-Achse erforderlich. Dazu scheinen mir die Stieglbahn mit Ausbau zum Flughafen und Wals sowie Teile der Ischlerbahn untersuchenswert. An allen Außenpunkten sind Parkgelegenheiten für die Besucher der Stadt erforderlich, um die Nutzung des Schienenverkehrs zu erhöhen. Eine zusätzliche Variante nach Bayern wäre z. B. die Verlängerung des S-Link nach Braunau und weiterhin nach Altötting und Mühldorf am Inn. Oder als Variante von Oberndorf nach Laufen, Burghausen sowie Altötting und Mühldorf am Inn. Dies würde auch eine Anbindung an den Großraum Passau mit der DB mit sich bringen. EU-Gelder zur Mitfinanzierung mit Einbindung von Bayern wären dadurch möglich.

Dass eine Initiative sich dagegen ausspricht, ohne an die Zukunft zu denken, ist absurd. Herr Rogler und seine Konsorten denken nicht weiter, sondern sind engstirnig in alten Mustern behaftet. Im Falle einer Volksabstimmung sind in jedem Fall die betroffenen Gemeinden des Zentralraums mit einzubeziehen. Doch ich rate den Gegnern an, die Zukunft zu betrachten und unseren Kindern und Enkelkindern die starke Verbesserung des öffentlichen Verkehrs mit Komfort und ohne Fahrstress zu ermöglichen. Dies gilt gleichermaßen für die Pendler.



Bernhard W. Eigelshofen, 5101 Bergheim