Die Gelben Tonnen sind überfüllt

Der Sammelmengenzuwachs von 85 Prozent in der Stadt Salzburg stellt den Bewohnern ein sehr gutes Zeugnis aus. Die Restmülltonnen sind dafür nun fast leer. Leider hält die Abfallwirtschaft damit nicht Schritt. Der 14-tägige Sammeltermin der Gelben Tonnen in Wohnanlagen führt schon nach einer Woche zu Überfüllung und unhaltbaren Zuständen, dies verstärkt durch Befüllung mit Säcken aus der näheren und weiteren Umgebung. Die lose eingefüllten Abfälle werden bei Überfüllung vom Wind verblasen und zieren das Umfeld in massiver Weise, sodass einige Bewohner wieder die Restmülltonnen befüllen. Eine Abhilfe ist nicht in Sicht.



Helmut Schwinger, 5020 Salzburg