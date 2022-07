Die Gemeinde sollte die Anlage als Chance sehen

Es ist recht spannend, was sich Menschen überlegen, um in der jetzigen unsicheren Situation sich und ihre Lieben gut und sicher über die schwierigen Zeiten hinwegzubringen. Angesichts des bevorstehenden Winters und der immer wieder über die Medien verbreiteten Nachrichten, dass es durchaus zu größeren und auch längeren Stromausfällen kommen könnte, ist der Ansatz des Herrn Resch interessant, seine Photovoltaikanlage anders am Haus anzuordnen, um eine größtmögliche Stromunabhängigkeit zu bekommen. Laut seiner Aussage wäre er damit wohl weitestgehend autark.

Ein wirklich überdenkenswerter Ansatz, auch für die Kommunen, die ja auch noch eigene Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten betreiben. Nicht auszumalen, was hier Stromausfälle, Ausfall der Heizungen in seinen ganzen Konsequenzen bedeuten würde. Gerade in den Pflegeeinrichtungen dürfte es zu hohen Todesraten kommen. Und mit Notstromaggregat kommt man da nicht weit.

In Pflegeeinrichtungen bedeutet dies: Die Wäsche geht aus, die Aufzüge funktionieren nicht, es gibt kein warmes Essen, verdorbenes Essen, keine Mikrowelle oder Wasserkocher, kühlschrankpflichtige Medikamente verfallen, Wechseldruckmatratzen für die schwer Bettlägrigen funktionieren nicht mehr, die Fäkalien können nicht entsorgt werden, Hebelifter sind schnell stromlos, das heißt, viele Menschen können nicht mehr raus aus dem Bett, Waschen mit kaltem Wasser wenn überhaupt Wasser vorhanden ist usw. Stromausfall ist halt ein bisschen mehr als nur keine Heizung oder kein Licht. Daher ist die Haltung der Gemeinde wenig nachvollziehbar, Möglichkeiten zu überlegen, zumindest die eigene kritische Infrastruktur besser aufrechterhalten zu können.

Über Optik lässt sich ja streiten, und was nun in ein Ortsbild passt oder nicht, ist immer eine subjektive Entscheidung. Auf dem Foto in Ihrem Artikel würden die Module wohl eher in den Gartenteich oder Garten fallen, sollte ein Sturm sie ablösen.

Ich würde mir wünschen, wenn die Niederalmer Gemeinde und ihre Vertreter, diese andere Anbringungsmöglichkeit und damit höhere Stromausbeute als Chance sehen, ihre Gemeinde unabhängiger von äußeren Einflüssen zu machen und dies dann auch von anderen Städten und Gemeinden aufgegriffen wird.





Regina Nevin, 5424 Bad Vigaun