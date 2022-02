Die Genossen haben wieder eine Frau "geschafft".

Nun gibt es keine Landesparteivorsitzende mehr in der SPÖ. Der "männliche Rest" der Vorsitzenden ist wieder unter sich und wird nicht mehr mit sogenannten Frauenfragen gestört und belästigt. Ein Plakat war angeblich der Stein des Anstoßes. Ein Plakat, in dem auf die Verlustängste der Kinder in der Coronapandemie hingewiesen wurde. Wie empathielos müssen die Männer der oberösterreichischen Landespartei sein, wenn sie die Ängste der Kinder nicht mitbekommen haben.

Das Plakat war vorgeschoben. Die Gewerkschafter haben sich bedroht gefühlt. Diese Ängste allerdings haben sie gespürt. Na ja. Mann war unzufrieden mit der Arbeit von Birgit Gerstorfer. Ist man zufrieden mit den Vorsitzenden der westlichen Bundesländer? Man hört nicht viel von ihnen. Es sei denn, es geht um die Bundesparteivorsitzende. Dabei bekommen sie Unterstützung aus dem Süden.

Sozusagen in der Not hat man sich auf Pamela Rendi-Wagner geeinigt ... keiner der Genossen wollte die Verantwortung übernehmen oder wollte seinen Sessel nicht gefährden. Und jetzt versucht man, anstatt sie zu unterstützen, sie in ihrer Funktion zu schwächen. Rendi-Wagner ist nicht nur eine exzellente Gesundheitsexpertin, sondern eine Politikerin, die im Leben steht und die sozialdemokratischen Werte hochhält, die die Grundlage für ihre Entscheidungen sind. Krakeelen ist nicht ihr Stil und ihre Art. Das machen andere. Am Ende ein Satz ins Stammbuch der Genossen von Margarethe Mitscherlich: "Die Zukunft ist weiblich oder sie gibt es nicht."



Ricky Veichtlbauer ehem. Klubvorsitzende der SPÖ im Salzburger Landtag, 5020 Salzburg