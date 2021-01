Die Gesellschaft verliert trotz Lockdown keine Generation

Es ist 11.00 Uhr. Ich sitze in meinem Büro, als das Telefon läutet, eine Lehrerin fragt ob ich gerade Zeit hätte und mir dann Folgendes mitteilt. "Ich habe noch zwei Jahre bis zu meiner Pension. So etwas habe ich in der Geschichte noch NIE erlebt. So eine tolle Präsentation über You Tube - ein Wahnsinn, was die Kinder in dieser Zeit lernen."

Dieses Beispiel soll dazu dienen, die Zeit des Home Schoolings einmal von einer positiven Seite zu betrachten. Die Schüler/-innen lernen vielleicht weniger "totes Wissen", wie Jahreszahlen, Conditionals und Ähnliches. Dafür lernen sie sich zu organisieren, ihre Zeit einzuteilen, Termine für Onlineunterricht einzuhalten, mit Sorgfalt die nächsten Schritte rechtzeitig zu planen, oder auch sich an Spielregeln in der digitalen Welt zu halten. Sind das nicht Fähigkeiten, die wir auch in Zukunft brauchen und die sicherlich global und digital sein werden? Schauen wir auf ein Glas und lassen es nicht halb leer, sondern halb voll sein! Trotz Lockdown verliert unsere Gesellschaft keine Generation.

Dir. Klaus Trappmair, 4651 Stadl-Paura