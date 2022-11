Einem Bericht des ORF entnehme ich, dass ein 57jähriger Pinzgauer "auf Anraten einer Internetbekanntschaft" - allein das wäre für mich schon mehr als dubios - eine Veranlagung in Kryptowährung (Kryptowährungsbörse) im Ausmaß von 315.000 Euro (in Worten: dreihundertfünfzehntausend Euro) getätigt hat und dieses Geld mit ziemlicher Sicherheit verloren ist - nona. Schadenfreude ist "hässlich", aber mein Mitgefühl mit dem Geschädigten hält sich in sehr sehr engen Grenzen.



Hermann Berger, 5026 Salzburg