Sehr geehrter Herr Dr. Bruckmoser!

Die Goldegger Dialoge sind etwas ganz Besonderes. Sehr gut finde ich die Ankündigungen in den SN, in denen auf die Themen hingeführt wird. Da ich daran nicht mehr teilnehmen kann, bin ich für Ihre "Berichte" dankbar.

Ich bin nicht der Meinung, dass es "weise zu werden Jahrzehnte braucht"(SN vom 11. Juni); ja, manchmal, manchmal genügen auch nur ein paar Jahre oder ein paar Minuten. Auch Christen können vom Buddhismus viel lernen; der "Achtfache Pfad" kann von vielen begangen werden, um das Leben bewusster und gelassener wahrzunehmen. Vieles davon wird auch von Christen praktiziert. So wichtig das "Nachinnen-Gehen" ist, so ist das Problem des Buddhismus, dass die Außenwelt zu wenig, zu wenig kritisch wahrgenommen wird. Das kann der Westen gut. Mit Lösungen tut er sich aber auch schwer. West und Ost könnten sich gut ergänzen.

Begehren und Gier haben auch mit unserem tierischen Erbe etwas zu tun (ohne dieses nur negativ zu sehen, wie es leider im Christentum oft geschehen ist). Aber man kann das nicht immer nur auf den einzelnen Menschen beziehen, wenn man es weniger esoterisch sieht. Es gibt auch Strukturen, die Gier und Neid anheizen. Wirtschaft und Politik haben die Aufgabe, möglichst vielen Menschen ein gutes, zumindest menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Es ist fantastisch, was technisch heute alles möglich ist. Wirtschaftszweige jedoch, insbesondere die Finanzmärkte, die alles dem maximalen Gewinnstreben unterordnen (beileibe nicht im Interesse vieler), schreien nach gesellschaftlicher, politischer Korrektur. Am deutlichsten wird das beim Klimawandel sichtbar. Symptomatisch fällt mir die total überzüchtete Werbung ein - für Dinge, die viele nicht brauchen. Besinnung auf das Wesentliche ist notwendig. Wenn die Goldegger Dialoge dazu einen Beitrag leisten, ist das sehr zu begrüßen.





Josef Schilcher, Elixhausen