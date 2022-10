Die Grade herunterdrehen

Ein Herunterfahren der Temperatur auf 19 oder 18 Grad in Öffis ist nur zu begrüßen. Niemand entledigt sich im Bus oder U-Bahn seiner Oberbekleidung, wenn man die oftmals überheizten Öffis wieder verlässt, ist der Kälteschock umso gefährlicher. Zudem kann es eine konstante Wärme durch das Öffnen der Türen an den Haltestellen ohnehin nicht geben.

Anders in der Eisenbahn, dort zieht man Mantel oder Jacken aus, und dann sollte es auch warm genug sein. Und eine Raumtemperatur von 20 Grad kann man auch im Büro ertragen, mit saisongerechter Bekleidung.







Mag. Dietlinde Hlavac, 5082 Grödig