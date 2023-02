Die Gräben zuschütten, welche Gräben?

"Die spinnen, die Römer", pflegte Asterix zu sagen. Wie im Comicbuch dargestellt, wo sich Griesgramix und Grobianix gegenseitig derart bekämpfen und als letzter Ausweg nur mehr ein großer Graben als Lösung erscheint. Einige Dorfbewohner, die vorgezogen haben, neutral zu bleiben, unterliegen ebenfalls der Spaltung, ist noch zu lesen.

Warum will nun Bundeskanzler Nehamnix den großen Graben zuschütten? Corona und seine Folgen haben tiefe Gräben in unserer Gesellschaft hinterlassen und die Menschen in Österreich schwer belastet, wird verlautet. Gleichzeitig schob er alle Verantwortung auf die Experten, denn die Regierung sei expertenhörig gewesen. Was meint Nehamnix damit?

Ist es nicht vielmehr so, dass die Politik ihre Entscheidungen auf Basis von Fakten zu treffen hat und eben diese Fakten liefert - in vielen Belangen - die Wissenschaft. Natürlich kann sich Wissenschaft täglich ändern, weil neues Wissen und bereits vorhandenes Wissen immer wieder aktuell verknüpft, überprüft, gegebenenfalls korrigiert und somit auf den neuesten Stand gebracht werden muss.

Wie war das am Anfang der Pandemie, als noch niemand damit umzugehen wusste? Um das virologische Quartett, angeführt von Kurztürkisfix, gefolgt von Koglergrünnix, haben uns viele beneidet. Der mit dem Tarnanzugfeschnix hat das ganze wiederum ins Lächerliche gezogen. Mittendrunter wurde sogar die Pandemie aus österreichischer Sicht für beendet erklärt. Wo war da die Expertenhörigkeit? Viel eher war das ein politischer Alleingang in vollendeter Herrschermanier; lediglich Zepter und Krone fehlten.

Die Regierung will nun die Hand ausstrecken; ehrliche, offene Kommunikation, ein neues Miteinander zusagen. Will sie damit einen U-Ausschuss verhindern? Wahlen stehen bevor, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Oder ist es nur eine weitere Ankündigung, denn "die Gräben zuschütten", das wollten in den vergangenen Jahren schon mehrere, allein mir fehlt der Glaube.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf