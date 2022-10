Die große Angst vor dem Blackout

Derzeit läuft auf ORF 1 die Serie "Blackout". Es geht um den Zusammenbruch des europäischen Stromnetzes, Ursache soll eine Manipulation an Smartmetern sein. Nun leben wir in einer durch Krieg, Pandemie, Fluchtbewegungen und Klimaerwärmung extrem belasteten und belastenden Zeit.

Täglich hören und lesen wir in den Nachrichten von Energieknappheit und sind zu Recht aufgefordert Energie zu sparen. Wir werden vor einem möglichen drohenden Blackout gewarnt und sollen uns auf einen solchen mit Vorräten, etc. vorbereiten, was ja klug ist. Ein Blackout, in dem Plünderungen, Mord und Totschlag, Kindesentführung, Euthanasie, Atomgefahr und beinahe kriegerische Szenen präsentiert werden, ist wohl nicht das, was uns in diesen Zeiten zugemutet werden sollte. Die Realität ist hart genug. Sachlich fundierte Information und Aufklärung sind notwendig. Meiner Meinung nach hat der ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk neben dem Bildungs- und Informationsauftrag auch die moralische Verpflichtung, Sachlichkeit zu wahren und keine Angst zu schüren.

Mag. Monika Schwaiger, 5201 Seekirchen