Die grüne Stadt: Es gibt noch viel zu tun

Zwei wunderbare Artikel in der Wochenendbeilage der SN vom 18. Juli:

Es gibt großartige Projekte und bereits bestehende Vorbilder, um die immer heißer werdenden Sommer erträglich zu machen und zugleich der Umwelt und uns Menschen damit Gutes zu tun: "Mehr Pflanzen auf die Dächer und mehr Bäume zwischen die Häuser". Auch Fassaden können begrünt werden und so viel Mehrkosten für den Bau bringt das gar nicht, dafür aber unglaubliche Einsparungen von CO 2 , Feinstaub usw. Höchst interessante Daten bringt da Daniela Müller in ihrem Artikel. Wie schön!

In derselben Ausgabe vom 18. 7. im Lokalteil auf Seite 2 wird da von einem Bauprojekt der Heimat Österreich für 140 Wohnungen in Seekirchen berichtet und auf dem abgebildeten Prospekt sieht man nichts wie glatte Betonwände und leere flache Dächer . . . wie passt das zusammen? Wissen die Architekten nichts von den Bemühungen und Erfolgen anderer städtebaulichen Projekte? Beispiel "Bosco Verticale" in Mailand! Es bleibt noch viel zu tun, um unsere Zukunft zu gestalten!



Kristin Müller, 5400 Hallein-Rif