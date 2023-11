Die Gruppen sollten "altersgleich" sein

Zum Leserbrief "Im Kindergarten voll am Limit" von Petra Kirchgasser, Altenmarkt (24. 11. 2023):

Ich muss Frau Kirchgasser absolut recht geben, wenn sie die Forderung nach einer Reduktion auf 15 Kinder, im altersgemischten Segment, durchblicken lässt.

In diesen altersgemischten Gruppen von 25 Kindern ist eine "fördernde, begleitende Vorbereitung auf den nächsten Abschnitt", nämlich die Schule, nicht mehr möglich.

Es wäre für alle Kindergärtnerinnen gut, wenn die Gruppen "altersgleich" wären. Sodass man fördernd und begleitend in motorischen wie in logopädischen Ansätzen die VS-Lehrer schon im Vorfeld entlastet bzw. Defizite bei den Kindern konsequenter angehen kann und so auch wieder Erfolgserlebnisse bei den Kindern selbst zustande bringt. Denn nur durch Rücksichten bzw. Überbrückungen von einem Hoppala zum nächsten lernen die Kinder nichts und der Frust ist vorprogrammiert. Der Vormittag vergeht und "gesprochen/gefördert" wurde viel zu wenig.

Wohingegen wenn eine Pädagogin eine Gruppe 2,5- bis 3-Jähriger, "sauber/windelfrei", mit max. 22 Kindern beginnt und diese Gruppe bis zur Schulvorbereitung begleitet, zeigt diese Gruppe eine andere Dynamik. Auch bleibt festzuhalten, dass div. internationale Studien aufzeigen, dass nach dieser Methode wieder eine Gruppe in die Schule kommt, welche nicht diese großen sprachlichen Defizite aufweist und durchaus in der Lage ist, der deutschen Sprache im Unterricht zu folgen.

Vielleicht sind hier auch die Gemeinden gefordert, in der Zukunft altersgleiche Kinder in den Kindergarten zu entsenden, der dem Kind den größten Nutzen bringt. Die kürzeste Anfahrt ist auch hier zu beachten. Es macht wenig Sinn, Kinder morgens bis zu 45 Minuten in einem Bus herumzukarren und verfrüht wieder aus der Gruppe zu nehmen, weil heimzukehren wieder 45 Minuten notwendig werden, damit das Kind um 12 Uhr zu Hause ist. Rechne ich zu dieser Zeit noch WC-Gang, Jausenzeit hinzu, komme ich auf fast keine Betreuungs-/Förderungszeit, aber viel Fahrzeit.

Doris Bernhofer, 5301 Eugendorf