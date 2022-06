Leider habe ich in einem Salzburger Spital (Notfall in der Nacht) die Erfahrung gemacht, dass diese Werte nicht mehr zählen. Ein Gruß, ein menschliches Wort wären Gold wert in einer persönlichen Ausnahmesituation. Einzelne ausgenommen, darunter der Bettenschieber! Ich hab großes Verständnis, wenn Personalmangel herrscht, trotz allem find ich es sehr schade, wenn man diese Grundwerte vergisst. Unser Gesundheitssystem - bitte liebe Politik, vergesst es nicht!



Petra Brunauer, 5061 Elsbethen