Die guten Seiten der Teilzeitarbeit

Ich möchte zum Artikel "In der Teilzeitfalle" (SN vom 23. Jänner) kurz Stellung nehmen. Selbst Frau, 48 Jahre alt, kann ich da auf Erfahrung zurückblicken: Meine Empfehlung an alle Frauen ist, sich die Familien- und Lebensplanung gut zu überlegen.

Die wirkliche "Falle" ist nicht die Teilzeitarbeit, sondern beginnt bei ungeplanten Schwangerschaften, zerrütteten Partnerschaften, Scheidungen, dem Leid der Kinder, der Frage der Vermögensteilung, Schulden.

Karriere und Familie sind immer noch schwer unter einen Hut zu bringen. Natürlich ist es nicht unmöglich, aber es gehört gut geplant, mit 100 Prozent Rückhalt des Partners.

Teilzeitarbeit hat in einer funktionierenden, glücklichen Familie (wie für mich selbst) einen hohen Stellenwert und ist ein großer Schatz, wenn die Frau arbeiten kann und dabei noch Zeit für die Familie hat! Zeit für gemeinsame Ausflüge und ihre Planung, Zeit für Geburtstagsfeiern und Feste, für Spieleabende, Vorlesen, Zeit für Hobbys, für Sport und Bewegung in unserer schönen Natur, und Zeit für eine gesunde Mahlzeit am Tag. Das alles möchte ich meinen Kindern nicht verwehren!

Meine Kinder sind glücklich, gesund, gut in der Schule, keine Fast-Food- und Handyfreaks, keine Ganztagsbetreuungskids, und ich bin sehr froh darüber, dass ich dafür die Verantwortung trage, und nicht der Staat Österreich (oder die Gemeinde).

Ein neuer Denkansatz: Kinder dürfen Zeit mit ihren Eltern verbringen. Gehen wir doch von der glücklichen Familie aus. Ich denke, keine Frau ist gerne Alleinerzieherin, oder?

Faktum für Frauen ist: Geld ist nicht alles! Qualitative, flexible Teilzeitarbeit gehört anerkannt, gefördert und ausgebaut.



DI Sylvia Schörghofer, 5400 Hallein