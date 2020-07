Die Haltung der SPÖ zu Kurzflügen

Es ist nicht zu fassen: Die Tourismussprecherin der SPÖ fordert die Wiederaufnahme der Flüge von Salzburg nach Wien, um dem Tourismusstandort Salzburg nicht zu schaden.

Seit über 50 Jahren wissen wir, dass unsere Art des ungebremsten Wachstums in den Abgrund führt. In der letzten Zeit hatte man den Eindruck, dass selbst nicht ganz intelligente Personen begriffen haben, dass, wenn wir unseren Lebensstil nicht ändern, die drohende Klimakatastrophe schneller kommen wird als gedacht.

Fürchtet sich die Gemeinderätin eigentlich nicht? Liest sie nicht, was in Indien und Bangladesch zurzeit los ist? Wenn das Eis der Antarktis schmilzt und der Meeresspiegel drastisch steigt, werden die auch so "sparsamen" Holländer nicht mehr als Touristen, sondern als Flüchtlinge in unsere höheren Lagen kommen, und auf ihren Tourismus kann sie dann verzichten.

Kurzstreckenflüge sind wegen der häufigen Abflüge besonders dreckig und absolut unnötig, da man mit der Bahn in 2,5 Stunden in Wien, in drei Stunden dort am Flughafen ist. Flugbenzin wird immer noch nicht versteuert. Der Individualverkehr nicht energisch verringert. Die SPÖ täte gut daran, die Grünen bei ihren Zielen zu unterstützen, sich zu freuen, dass durch die Bekämpfung des Klimawandels neue Arbeitskräfte geschaffen werden, statt über die Reduzierung derer, die weitermachen wollen wie bisher, zu jammern.



Maria Hanke, 5400 Hallein