Die Haltungsbedingungen müssen sich ändern!

So lange sich nichts an den Haltungsbedingungen in der Massentierhaltung ändert,

ist ein schneller Tod möglicherweise dem wochen- bzw. jahrelangen Legehennen- Leid bis zum Schlachten vorzuziehen.

Die Tötungsmethoden sind bei Hennen und Hühnchen sicher auch nicht besser,

nur das Leiden davor dauert länger. Es hilft nur ein radikales Umdenken bei

Haltungsbedingungen und dies nicht nur bei Geflügel.

So lange bleibt als Alternative nur der Verzicht. Die Politik redet viel über den

Tierschutz aber es passiert nichts.



Ernst Pitlik, 1220 Wien