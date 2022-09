Die Hand-aufhalten-Gesellschaft

Gratulation an Frau Monika Graf zum Leitartikel in den SN am 8. September! Es ist offenbar zur täglichen Routine aller wichtigen und unwichtigen Organisationen - egal welcher Parteirichtung und welcher Branche - geworden, täglich von der Regierung neue Unterstützungspakete zu fordern. Dabei wissen diejenigen, die das alles fordern - ein Mindestmaß an Hausverstand voraussetzend - sehr genau, dass diese Forderungen unrealistisch und unerfüllbar sind, aber für Beifall von der eigenen Klientel taugen sie immerhin! Schon jetzt laufen nach all den Corona-Stützungen, dem Aufwand für Testen und Impfen und bereits beschlossenen Stützungspaketen alle Budgetzahlen aus dem Ruder, aber die Lobbys werden nicht müde, immer mehr und mehr zu fordern. Vielleicht sollten auch jene - beginnend von Gewerkschaft bis hin zu den Pensionistenorganisationen - die Gehalts- und Pensionserhöhungen in der Gegend von zehn Prozent fordern, kurz innehalten und nachdenken, wer das alles früher oder später bezahlt! Überzogene Lohn- und Pensionsabschlüsse schlagen unmittelbar auf die Preise durch und werden somit unsere derzeitige hohe Inflation nicht senken, aber unsere Bevölkerung (auch jene Teile die wirklich Unterstützung brauchen) zusätzlich belasten. Überzogene Subventionen an Private und Firmen für Nachteile aus der Energiekrise schlagen sich im Budget der Republik nieder, mit dem Ergebnis, dass auch die nachfolgende Generation über ihre Steuerleistung noch von diesen Ausgaben belastet sein wird. Und da wäre noch die seit geraumer Zeit grassierende Vollkasko-Mentalität immer größerer Teile der Gesellschaft zu erwähnen, die grundsätzlich davon ausgeht, dass für alles irgendwer haften und zahlen muss. Vielleicht sollten auch jene aktiv Tätigen überlegen, ob die Reduktion auf eine Teilzeitbeschäftigung zur Verbesserung der Work-Life-Balance (oder Life-Work-Balance?) auf Dauer der richtige Weg ist. Abgesehen davon, dass jede Arbeitsstunde von der Wirtschaft dringend benötigt wird, werden diejenigen, die sich nun ein möglichst angenehmes Leben gönnen, in ihrer Pension kein solches mehr haben. Das Fehlen von Versicherungszeiten und Pensionsbeiträgen sowie gewisser Reserven für das Alter kann nicht nachgeholt werden und ob der Staat dann im Sinne des Generationenvertrages noch in der Lage ist, das schon jetzt strapazierte Pensionssystem ausreichend zu dotieren, bleibt dahingestellt. Ich wünsche mir - wissend, dass der Wunsch nicht in Erfüllung geht - dass es doch noch Politiker in unserem Land gibt, die ohne auf den nächsten Wahltermin zu schielen, den Mut haben der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken und zu erklären, dass Nehmen alleine ein zu geringer Beitrag für eine funktionierende Gesellschaft und die langfristige Aufrechterhaltung unseres Sozialstaates ist. Wenn die Bevölkerung das begreift, werden die Befürworter der Nehmer-Gesellschaft und Vorgaukler einer allzeit heilen Welt in der Opposition landen und die Vernunft regieren! Dann wird hoffentlich Neid und Missgunst wieder abnehmen. Fazit: Nicht alles, was vordergründig gut, angenehm und schön ist, ist am Ende wichtig und richtig!





Karl Huber, 5321 Koppl