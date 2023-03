Sehr geehrter Herr Redakteur Wiens, in Bezug Ihres Artikels vom 11. 3. in den SN erlaube ich mir zu bemerken, dass den Galliern offenbar nicht zu helfen ist. Die sogenannte "Work-Life-Balance" scheint einem großen Teil dieses Volkes anscheinend zum heiligen Credo geworden sein; koste es was es wolle. Na dann, werte Franzosen und Französinnen, noch viele Freude in eurer heiligen Freizeit, auch wenn diese gepaart mit Altersarmut sein sollte.







Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt