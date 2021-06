Jetzt hat Herr Wöginger es schon wieder gemacht! Das ganze Land in Angst und Schrecken versetzt - wegen einer möglichen Liberalisierung der Staatsbürgerschaft. Waren es vor etwa sechs Jahren noch ganze Heerscharen von "Wirtschaftsflüchtlingen" aus Kriegsgebieten in Asien und Afrika, sind es jetzt Abertausende eingewanderter Ausländer, die den Frieden und Wohlstand der Österreicher gefährden. Ich gehöre zu diesen angeblichen 500.000 Staats- und ÖVP-Gefährdern. Seit 2001 wohne und lebe ich in diesem wunderschönen Land. Ich fühle mich integriert und von vielen Österreichern bedingungslos akzeptiert. Ewa 90 Prozent meines Einkommens erwirtschafte ich (online) im EU-Ausland. Meine Steuern und Sozialversicherungen trage ich zu 100 Prozent in Österreich ab. Als Dankeschön für diesen Beitrag zählt meine Stimme nicht, wenn ein neues Parlament oder ein neuer Präsident gewählt wird. In meiner "alten" Heimat ist das nicht anders geregelt - fast ganz Europa hat die Internationalisierung der Gesellschaft verschlafen. Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass vermutlich eine Mehrheit der EU-Ausländer in diesem Land überhaupt nicht für die heilige Staatsbürgerschaft bezahlen möchte - zusätzlich zu den Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, die sie hier bereits völlig zurecht abtragen? Dennoch wäre es nett über Gleichberechtigung zu philosophieren. Im Wahlrecht könnten Sie sich problemlos für eine Modernisierung stark machen. Ausländer, die hier eine bestimmte Zeit ihren Lebensmittelpunkt haben, die unbescholten sind und bereits einen bestimmten Betrag an Steuern abgetragen haben, könnten Mitspracherecht in Österreich erhalten. Als Betroffener bin ich davon überzeugt, dass eine Mehrheit ihre Staatsbürgerschaft nicht einfach so eintauschen würde, sehr wohl aber ihr Wahlrecht. Letztendlich kennen wir nach fünf, zehn oder zwanzig Jahren die politischen Verhältnisse hier besser als in unseren Herkunftsländern. Wir tragen aktiv an der Gestaltung unserer neuen Wahlheimat bei. Das wäre doch was, sehr geehrter Herr Wöginger, wenigstens für die EU-Ausländer im Lande? Die politischen Verhältnisse wird das nicht umkrempeln. Es würden sich aber viele Menschen endgültig angenommen fühlen. Gemeinsam könnten wir einen Anfang machen, darüber nachzudenken, wie wir auch Nicht-EU-Ausländern so ein Gefühl der Akzeptanz schenken können. Sogar Sie können Ihre Augen nicht davor verschließen, dass auch Österreich in den nächsten Jahren dringend Migration braucht, um Ihr Staatsmodell weiterhin finanzieren zu können.





Bert van Leerdam, 5020 Salzburg