Die Herausforderungen des neuen Ministers

Manfred Perterer hat die politische Wetterlage, die Akteure und Statisten in der Arena gut und gründlich analysiert und die berechtigte Frage gestellt, wer denn heute noch in die Politik geht? (Leitartikel v. 17.4.)

Unmittelbar nach der Demission von Minister Rudolf Anschober gab es eine Antwort. Allerdings auch eine Menge Fragen und Spekulationen: ob, wann und wie der neue Minister die Masse an offenen Problemen in seinem Ressort lösen kann und wird oder nur ein Glücksritter ist, werden wir in naher Zukunft erfahren. Er macht immerhin einen resoluten und entschlossenen Eindruck. Er ist Allgemeinmediziner und seit Jahren Kammerfunktionär.

Angeblich ein Alleskönner - mit einem überdimensionalen Vorschusslorbeerkranz am Hals. Er steht in der ersten Startreihe und muss gewinnen.

Das heruntergewirtschaftete Gesundheitsministerium ist ein Ungetüm, dessen Bürokraten in den letzten sieben Jahrzehnten weder eine Pandemie noch außergewöhnliche Vorkommnisse zu bewältigen hatten. Die Haupttätigkeit und Schwerpunkte waren Konflikte mit der Pharmaindustrie, Gefechte mit der selbstherrlichen Ärztekammer und Zahlmeister für das immens teure Gesundheitssystem, dessen Sanierung eine ewige Baustelle ist.

Die Corona-Pandemie ist für diese Truppe ein globaler Tsunami. Punktuelle Änderungen reichen nicht, dieses Amt gehört völlig neu gestaltet.

Anschober hatte im Unterschied zu seinem Nachfolger auch einen Vorteil: Er war kein Politneuling als er zum Chef dieses überdimensionierten Ressorts bestellt wurde.

Immerhin war er zuvor 17 Jahre in der oberösterreichischen Landespolitik tätig. Man konnte davon ausgehen, dass er die Gepflogenheiten und Spielregeln des Metiers einigermaßen kannte.

Allerdings ist das "Wiener Parkett" bei weitem heimtückischer und gefährlicher als das oberösterreichische. Vor allem für einen - wie Herr Perterer schreibt -, dessen Schutzhülle porös ist und dessen Empathie ihn verletzlich macht und vom Kanzler nicht unterstützt, sondern angegriffen wird.

Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See