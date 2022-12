Die Heuchelei mit dem Feuerwerk

"Lautstarker Gruß ans Christkind" titeln die "Salzburger Nachrichten" im Lokalteil am 24. Dezember. Im ganzen Land wird am 24. Dezember um 12 Uhr der Weihnachtstag mit lauten Salutschüssen zelebriert. Ein Brauch, der Lärm und Rauch produziert. Aus ebendiesen Gründen werden private Feuerwerke verboten, obwohl man hier wenigstens das Lichtspektakel hat. Ich frage mich, wo hier der Aufschrei der Tier- und Umweltschützer ist? Oder stört der Lärm am 24. Dezember die Tiere weniger und ist weniger schlimm für die Umwelt?

Es gilt ganz klar: Entweder man verbietet Feuerwerk und die Prangerstutzen gleichermaßen oder man erlaubt beides gleichermaßen. Alles andere ist reine Heuchelei!



Michael Sattel, 5020 Salzburg