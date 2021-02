Die Historie zum Gipfelkreuz

In Ergänzung zum Bericht von Frau Karin Portenkirchner vom 6. Februar 2021 zum neuen Gipfelkreuz auf dem Wieserhörndl: "Ein Gipfelkreuz wird zum Internet-Star". Am 1. Oktober 1967 wurde im Rahmen einer Bergmesse auf dem Wieserhörndl das neu errichtete Kreuz von Pfarrer Georg Hager, damals Pfarrer in Faistenau (und von 1999 bis 2019 Pfarrer von Ebenau), gesegnet.

Das Kreuz wurde auf Initiative von Johann Kreuzbichler, "Elektro Kreuzbichler" in Faistenau, von der KJ Faistenau gebaut und aufgestellt.



Fritz Sebesta, 5324 Faistenau