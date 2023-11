Die Hoffnung auf ein Hallenbad

Zum Leserbrief "Lepi-Hallenbad ist die beste Lösung" von Hans Wiesinger (SN vom 11. November 2023):

Wetten, dass es eine Auferstehung damaliger Gegner in Form von Bürgerinitiativen geben wird, die schon vor Jahren gegen die Errichtung eines Hallenbads in Leopoldskron waren und die versuchen werden, die Politiker in die Knie zu zwingen?

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und so wünschen wir uns als inklusiver Verein, der mit viel zu wenigen vernünftigen Wasserzeiten sein Auslangen finden muss, dass diese Wette nicht aufgeht.

Bea Reischenböck, Obfrau Flamingo Sportclub Salzburg