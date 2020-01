Die Hundewiese in Aigen gibt es weiterhin

Soeben habe ich erfahren, wie knapp an der Schließung die Hundewiese in Aigen war. Jahrelang war sie für Benji und mich eine zweite Heimat und ich bin fast täglich mit ihm von Schallmoos nach Aigen gefahren, damit er seine Freunde trifft.

Für zwei Dinge bin ich Michael Aufhauser und Gut Aiderbichl unendlich dankbar: Zum einen haben sie mir 2002 den Benji zugeschummelt, obwohl er damals noch ein Rohdiamant war, und der bei mir 17 Jahre alt werden durfte. Zum anderen die unzähligen schönen Stunden auf der Hundewiese Aigen, viele Gespräche über Gott und die Welt und einige Freundschaften.

Nur wohne ich jetzt in Rif und habe kein Auto mehr. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre es eine wahre Tagesreise und Taxi ist vielleicht an Feiertagen leistbar.

Jahrelang gab es keinerlei Probleme. Wir haben zusammengehalten, haben uns abgewechselt mit dem Auswechseln der Müllsäcke, obwohl keine angenehme Aufgabe, zu Geburtstagen gab es Kuchen. Nur manchmal musste jemand darauf hingewiesen werden, dass hier die Hauferl aufzusuchen sind - was großteils funktionierte und, wie ich meine, auch die allgemeine Sackerldisziplin erheblich verbesserte.

Im Lauf der Zeit ist die "alte Garde" weggekommen, weil Mensch oder Hund gestorben oder weggezogen sind.

Die Probleme fingen an, als ein Nachbar nach langer Zeit wieder hierher zurückkam. Ich habe noch mitgekommen, dass es plötzlich pausenlos Beschwerden gab. Statt eine Hundewiese zu schließen, wäre es vielmehr nötig, noch weitere zu errichten. Nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern auch in den Umlandgemeinden. Nur, wenn es ausreichend Möglichkeiten gibt, werden die Gemeinden mit freilaufenden Hunden weniger Probleme haben. Wobei ich allgemeinem Leinenzwang sowieso nicht viel abgewinnen kann. Etwa hier in Rif gibt es keine Hundewiese, die ohne Fahrzeug erreichbar wäre. Es wird Zeit, dass wir "Hundeleute" uns endlich wieder organisieren.





Monika Rammer, 5400 Hallein-Rif