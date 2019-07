Was mir wirklich Sorgen bereitet, ist die Hysterie in unserer Gesellschaft. Alles ist einfach nur mehr schrecklich: Wir werden den Klimatot erleiden, Krankheiten werden uns dahinraffen, verrückte Politiker werden uns in den Untergang führen. Dieselautos sind sowie der Gottseibeiuns.

Befeuert wird dieser Wahnsinn vor allem durch die Medien. Kein Tag vergeht ohne

warnende, oft mir erhobenem Zeigefinger vorgebrachte Meldungen.

Eines der neuesten Beispiele ist die Masernhysterie. Ich kann nur mehr staunen.

Bis vor kurzem waren die Masern einfach nur eine Kinderkrankheit, die man eben

mal hatte. Jetzt plötzlich eine todbringende dahinraffende Seuche.

Als ich Anfang der 1970er Jahre an Masern erkrankte war meine Mutter bestenfalls

besorgt. Der hinzugezogene Arzt besah mich nur kurz. Der Bub hat halt die Masern, nix Tragisches. Die Volksschule wurde nicht geschlossen. Niemand wanderte in Quarantäne. Kein anderes Kind wurde krank und ich war nach zehn Tagen wieder in der Schule.



Peter Fischlschweiger, 5600 St. Johann