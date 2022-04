Die Idee war nicht schlecht

Sehr geehrter Herr Chefredakteur Koller, ich gebe Ihnen Recht, wenn Sie anführen, wie man Herrn Putin begegnen sollte ("Kompromiss mit einem Kriegstreiber?", SN v. 12. 4.). Moralisch natürlich eindeutig, aber das würde leider einen Dritten Weltkrieg provozieren. Das können wir leider, und ich meine auch "leider" nicht wirklich wollen. Herrn Putin jedoch im persönlichen Gespräch "die Meinung über sein Verhalten zu sagen", nachdem man am Vortag die Realität der angerichteten Verbrechen persönlich gesehen hat, ist einerseits wirksamer, als alle offiziellen Statements rund um den Globus und andererseits gilt als absolute Priorität: Das Gespräch - auch mit einem verbrecherischen Despoten - sollte unermüdlich versucht werden, solange man dabei auch nur die kleinste Chance sieht, das Schlimmste möglichst zu verhindern.

In diesem Sinne würde ich Ihrer Aussage, dass diese Idee Nehammers nicht wirklich gut war, entgegenhalten: Sie war zumindest nicht schlecht. Und sie war natürlich auch mit maßgeblichen Politikern in Europa im Vorfeld abgesprochen.





Günter Braun, 1020 Wien