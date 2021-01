Die Ignoranz vieler Hundehalter

Zuallererst ist zu befürchten, dass mein Anliegen in den Leserbriefen der "Salzburger Nachrichten" am falschen Platz ist, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Leser dieser Zeitung nicht intelligent genug sind, die Hinterlassenschaften ihrer Hunde zu entfernen und mitzunehmen. Bei meinen täglichen Runden mit meinem eigenen Hund nehme ich automatisch schon ein paar Sackerl mehr mit, weil es leider immer mehr zerstreute, ignorante oder an Rückenschmerzen geplagte Hundehalter gibt, die sich nicht bücken können, um für eine saubere Umwelt zu sorgen. Leider werden wir dann alle oft in einen Topf geworfen. Das musste heute angebracht werden!

Andrea Brodinger, 5203 Köstendorf