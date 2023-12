Die Imker leisten hervorragende Arbeit

Zum am 2. Dezember 2023 erschienenen Artikel "Bienenlieb-Pleite: Salzburger Bio-Imker hoffen auf Neustart":

Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass sich die Betriebs GmbH, die mit dem gemeinnützigen Verein Bienenlieb kooperiert hat, in einem Insolvenzverfahren befindet. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass wir in Österreich bzw. in Salzburg ein hervorragendes Vereinswesen der Imkerverbände haben, die mit ihren zahlreichen Mitgliedern und ehrenamtlichen Funktionären/-innen hervorragende Arbeit leisten!

Der Salzburger Landesverband für Imkerei und Bienenzucht arbeitet seit circa 1890 in einer außerordentlichen Kontinuität in mehr als 86 Ortsgruppen für die mehr als 2750 Mitglieder/-innen in unserem Bundesland. Damit war und ist das Engagement für die Bienen in Salzburg gesichert. Der Landesverband für Imkerei und Bienenzucht wird auch weiterhin als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Imkerei und die Bienen zur Verfügung stehen.

Hervorzuheben ist auch, dass die Bio-Imkerei in Salzburg sehr gut aufgestellt ist und wir tolle Bio-Betriebe haben. Das Insolvenzverfahren betrifft also nur einen Bio-Imker und nicht alle Bio-Imker in Salzburg.

Andreas Brieger, Gauobmann Flachgau - Stadt Salzburg, Landesverband für Imkerei und Bienenzucht Salzburg,