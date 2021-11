Die Impfpflicht kommt zu spät

Hätte man die Warnungen der ernstzunehmenden Experten berücksichtigt, wäre die sinnvollste Lösung die sofortige Impfpflicht nach dem ersten Lockdown gewesen. Was wäre der Unterschied zur jetzigen Situation? Das Gejammer und Gezeter wäre das gleiche gewesen, Proteste hätte es auch gegeben. Aber wir hätten jetzt eine wünschenswerte Durchimpfungsrate. Richtig, diese würde nicht jede Ansteckung zu hundert Prozent ausschließen. Aber die Verläufe wären wesentlich harmloser. Es müssten keine dringenden Operationen verschoben werden, die Intensivstationen stünden nicht vor dem Kollaps und das dortige Personal nicht am Rande der Erschöpfung und zum Teil darüber. Ich empfehle jedem Impfgegner, einen Tag, und sei es als stiller Beobachter, in einer Intensivstation an der Kapazitätsgrenze zu verbringen. Wahrscheinlich würde er das nicht durchhalten.

Mag. Rudolf A. Lanzenberger, 5500 Bischofshofen