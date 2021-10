Die Infektionszahlen verwundern nicht

Am Donnerstag (28. 10.) berichten ORF Salzburg sowie die SN von einem "Jahresrekord" der Coronaneuinfektionen. "Salzburg österreichweit Hotspot."

Anlässlich meines Schrannenbesuchs (28. 10.) kam mir das Schaudern. Menschen überall dicht an dicht gedrängt, besonders an den essensausgebenden Ständen mit Stehtischen. Masken? Fehlanzeige!

Ich machte mir den fragwürdigen "Spaß" und zählte rund 20 Minuten "maskierte" Besucher, inklusive meiner Person zwölf. Die Schranne zählt durchschnittlich 9000 Besucher am halben Tag. Ein ernüchternder sowie frustrierender Schnitt!



Andreas Steiner, 5330 Fuschl