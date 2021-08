Es ist eine bodenlose Schande und Blamage für Österreich, dass jetzt tatsächlich Wölfe zum Abschuss freigegeben werden. Und die Jägerschaft freut sich. Wie man lesen kann, sind da so einige Herrschaften gleich mit dabei, endlich einen Wolf und damit die Konkurrenz im Wald erledigen zu können. Da freuen wir uns doch schon mal wieder auf so ein Blutbad, auf zu viele und kranke Hirsche im Gatter wie 2020 in Tirol. Das Problem "Wolf" wird mit diesem Abschuss allerdings nicht gelöst, denn der nächste Problemwolf ist wahrscheinlich schon unterwegs. Da man ja hierzulande keinen Gedanken an Herdenschutz und behirtete Almen verschwendet, werden wohl alle Wölfe zu Problemwölfen geradezu erzogen. Und dann bilden wir alle einen Kreis und singen, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot.



Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael