Die Jugend ermutigen

Von vielen Pseudoexperten, aber auch von manchen Experten, wird der Jugend vor Augen geführt, welche Schäden sie für ihre weitere Entwicklung durch die Pandemie erlitten haben.

Selbstverständlich war es bis heute eine schwierige Zeit für diese Altersgruppe, besonders da die soziale Komponente, das Miteinandertreffen und Austauschen so stark eingeschränkt waren.

Meine Generation hat noch Flucht in die Keller und Stollen vor den Bombenangriffen erlebt, an einen geordneten Schulbetrieb war nicht zu denken. Die Sorge um die im Krieg befindlichen Väter war groß. Da gab es keine Psychologen, die uns und die Mütter betreuen hätten können. Trotzdem haben wir diese schwierige Zeit überstanden und unseren Lebensweg gemacht.

Daher sollte der Jugend auch heute Mut zugesprochen werden. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und gerade im jugendlichen Alter hat man die Kraft, Schwierigkeiten zu überwinden und nach vorne zu schauen.





Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg