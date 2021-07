Die Jugend zahlt den Preis für die Corona-Maßnahmen

Österreichs Schüler und Schülerinnen sind durch die Corona-Maßnahmen nicht gesünder geworden, Übergewicht, Sehkraftverschlechterung und psychische Probleme wie Schlafstörungen, Depressionen, Angststörungen, Panikattacken und Essstörungen sind im Vormarsch. Plätze an Therapieeinrichtungen sind wegen totaler Überlastung schwer zu bekommen.

Bei 7-Tagesinzidenzen von weit unter 150 waren bei uns noch wochenlang die Schulen geschlossen, während sich derzeit bei diesen Zahlen in England Fußballfans zu -zigtausenden in den Stadien drängen und vermutlich sehr effektiv zur Verteilung der Deltavariante in ganz Europa beitragen werden.

Unser Lehrpersonal hat sich unter den schwierigen Bedingungen dieses Schuljahres sehr für die Kinder und Jugendlichen eingesetzt, die Ferien haben sie sich genauso wie diese schwer verdient und für Herbst ist es auch angesichts des Impffortschritts in der erwachsenen Bevölkerung höchst an der Zeit, an den Schulen wieder zur Normalität zurück zu kehren, ohne Masken, ohne Tests und ohne verstecktem Impfzwang.

Dr. Petra Wasenegger, 5303 Thalgau