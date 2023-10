Die Käserei würde sehr fehlen

Zur Schließung der Käserei in Elixhausen: Seit langer Zeit sind wir zufriedene Kunden der Käserei in Elixhausen. Wir haben immer gleich auf Vorrat eingekauft und auch unseren Kindern und Enkelkindern Lieblingskäse mitgebracht. Auch mit Butterschmalz, Butter und Sauerrahm sowie Schlagobers haben wir uns eingedeckt.

Natürlich brauchen wir zwei Personen nicht mehr große Mengen. Wir waren aber froh, dass hier regional am Produktionsstandort verkauft wird und so der Slogan mit dem Einkauf in der Region verwirklicht wird.

Nun lese ich, dass die Genossenschafter mehrheitlich beschlossen haben, den Standort mit Jahresende zu schließen. Ist das wirklich ihr Ernst? Eine der letzten Käsereien im Land? Wie könnten wir Konsumenten euch Produzenten umstimmen?

Vielleicht Beispiele in anderen Gebieten anschauen, wo es gut funktioniert, zum Beispiel in Vorarlberg? Oder ein neues Finanzierungskonzept ausprobieren? Euch mit der Schule in Ursprung verbinden? Vielleicht passiert das ja schon alles und wir wissen es nicht. Wie wäre es mit einer besser sichtbaren Werbung am Straßenrand - bei der ihr auch auf euer gesamtes Angebot hinweist? Jede Woche einem Angebot - "Käse der Woche"? Und einer Einkaufsmöglichkeit zumindest von 16 bis 19 Uhr zwei Mal die Woche für all die Tausenden Pendler/-innen, die täglich vorbeifahren?

Uns wäre es wichtig, dass eure Käserei erhalten bleibt, ein Kulturgut in dieser Region, das furchtbar fehlen würde!

Elisabeth und Robert Müllner, 5023 Salzburg