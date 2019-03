Wir sind erschüttert über die abschreckenden Zeugnisse in der katholischen Kirche. Hier wird entsprechend den Worten des Papstes rigoros durchgegriffen. Jeder weiß, dass solche Vorkommnisse nicht nur in der katholischen Kirche geschehen, sondern

sich auch in weltlichen Organisationen wie Sportklubs usw. sowie selbst in Familien und nahen Freundeskreis ereignen.

Warum steht jetzt nur die katholische Kirche im Fokus der Berichterstattung? So wie in der weltlichen Rechtssprechung muss doch auch der katholische Kirche Zeit und

Möglichkeit für eine korrekte Abwicklung dieser Causa gegeben werden.

Gundi Schatz, Elisabeth Geusau, Gerti Pawelka, Rosa Coja, 5020 Salzburg