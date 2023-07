Die Kehrseite des Fliegens

Das Fliegen steht für die Sehnsucht nach Reisen, Freiheit und Leichtigkeit. So weit so gut, aber die Kehrseite sollten wir auch im Blick haben:

1. Die Sanierung des Flughafens Salzburg aufgrund der Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers durch Löschschaum wird mit 35 Millionen Euro veranschlagt. Es ist zu befürchten, dass der größte Teil dieser Kosten uns allen umgehängt wird.

2. Fliegen ist mit Abstand die klimaschädlichste Art des Reisens, auch weil die Emissionen in großen Flughöhen zu einem verstärkten Treibhauseffekt führen. Nun steht die Sanierung unserer Umwelt in großem Stil an.

3. Die Belastung der Anrainer durch den Flugverkehr ist lästig bis gesundheitsgefährdend (Starts um 6.00 Uhr früh!).

Sind wir unfähig, aus diesen Fakten die richtigen Konsequenzen zu ziehen, z. B. weniger zu fliegen? Die Schäden, die durch den Flugverkehr angerichtet werden, müssen schließlich von uns allen irgendwann bezahlt werden, auch durch die Nichtflieger!



Konrad Egger, 5082 Grödig