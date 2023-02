Die Kinder haben keine Lobby

Ja, es ist tatsächlich so - die Schwächsten haben keine Lobby.

Sei es die angekündigte Schließung der Volksschule Schwarzstraße,

die einer "Renaturierung" zum Opfer gefallene BMX-Strecke in

der Herrnau kurz vor Ferienbeginn, die aus Energiespargründen angedrohte

Sperre des Warmwassers in Kindergärten und Schulen, und jetzt

als Draufgabe die geplante Auflösung des Mozart Kinderorchesters.

Das alles erweckt den Eindruck, dass Kinder mit ihren Bedürfnissen und

auch mit ihren Fähigkeiten von der politischen Öffentlichkeit ignoriert und nicht

ernst genommen werden.

Der eigentlich als Wahlzuckerl gedachte Gratiskindergarten offenbart, dass

Kinder einzig und allein als Spielfiguren auf dem politischen Schachbrett

wahrgenommen werden.

Kinder sollten am besten bereits nach dem 1. Lebensjahr in Krabbelgruppen

betreut werden. Warum? Weil die Frauen momentan am Arbeitsmarkt

gebraucht werden, heißt es. Wer denkt da tatsächlich an das Wohl der

Kinder? Den Frauen stellt man die Rute der Altersarmut ins Fenster, damit

sie so schnell wie möglich wieder für den Arbeitsmarkt verfügbar sind, am

besten in einem Vollzeitjob.

Das von der Bevölkerung gut angenommene Berndorfer Modell der

Familienförderung ist anscheinend nicht einmal eine Diskussion wert.

Und wie sieht es eigentlich mit der Kinderbetreuung tatsächlich aus?

Engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die aber aufgrund von Personalmangel, auch eine Folge der politischen Ignoranz an ihre Grenzen stoßen.

Wünschen wir uns das wirklich für unsere Kinder?

Melitta Strohofer, 5081 Anif