Die kindliche Freude an den Laubbläsern

Dem Leserbrief "Pro & Contra Laubbläser" von Herrn Wallmann aus Kuchl (SN, 26. 11.) möchte ich als Opfer so eines Facility-Engineers aus der unmittelbaren Nachbarschaft schon widersprechen.

In unserer Nachbarschaft, in der es viele Gärten gibt, ist niemand zu faul, um Grasbesen und andere Werkzeuge in die Hand zu nehmen, um im Garten und auf dem Gehsteig das Laub zu entfernen. Ohne Lärm und Staubbelastung. Nur der Betreuer der Siedlung gegenüber von uns bedient sich eines Laubbläsers. Und noch dazu nicht nur, um Laub zu entfernen, sondern auch alles andere, das so auf der Zufahrtsstraße liegt. Bei den Laubbläser-Fans dürfte es sich nicht nur um Faulheit handeln, wenn sie diese unsäglichen Geräte exzessiv verwenden, sondern auch um kindliche Freude an einer lauten Maschine, die man bedienen darf.

Und die eigenartige Argumentation der Stadt, dass man die Geräte erst verbieten könne, wenn die Luft schlecht genug wäre, grenzt schon an eine Ignoranz, die an den gesunden Menschenverstand Zuständiger zweifeln lässt. Ich kenne Graz recht gut und dort ist m. E. die Luft nicht schlechter als bei uns in Salzburg. Und trotzdem gilt dort ein Bläserverbot.

KR Mst. Walter Braun, 5020 Salzburg