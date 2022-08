Die Kirche hat eine Chance verdient

Als langjährige Abonnentin bin ich grundsätzlich zufrieden mit der Berichterstattung. Was mich aber schon lange stört, ist die einseitig negative Berichterstattung über die Kirche. Eigentlich ist diese nur auf das Thema "sexueller Missbrauch" beschränkt, welches aber die Kirche seit über zehn Jahren aufarbeitet. Ich habe das Gefühl, in der Redaktion sind nur kirchenfeindlich eingestellte Journalisten am Werk. Die Diskussion zur Jungfrauenweihe hat mich in dieser Annahme bestärkt.

Offenbar hat Bernadette Lang mit ihrem mutigen Schritt der Kirche keinen guten Dienst erwiesen. Die Kritiken dazu kann ich in manchen nachvollziehen, die Kirche ist in Richtung Zukunft im Zeitlupentempo unterwegs, aber dass so derart negativ und respektlos über sie und über unseren Glauben gesprochen wird, hat sie nicht verdient.

Es kann auch anders gehen, wie ich in einem ORF-Beitrag in "Studio 2" über die Jungfrauenweihe sah: Diese wurde auch kritisch, aber seriös, beleuchtet.

Viele Menschen glauben an die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Ich bitte darum, sich die Kirche im Gesamten anzuschauen, was diese Gutes wirkt und sich mit unserer Glaubenslehre zu befassen. Ich arbeite gerne in der Kirche und fühle mich gleichberechtigt in meinem Dienst.







Christiane Bogensberger, Pastoralassistentin, 5591 Ramingstein