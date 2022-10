Die Kirche ist nicht irgendein Konzern

Liebe Mutter Kirche! In der Ausgabe vom 12. Oktober geht es um den Erhalt der katholischen Volksschule in der Schwarzstraße. Bei sinkenden Beitragszahlen sind Erschließung finanzieller Ressourcen und Vermeidung überflüssiger Ausgaben zur Deckung von Personal- und Sachaufwand überlebenswichtig.

Aber: Du bist nicht irgendein Konzern, ein Immobilieneigentümer größten Stils, sondern Nachfolgerin Jesu und solltest alles zur Bewahrung einer Einrichtung unternehmen, die die jesuanischen, die franziskanischen Werte so verkörpert wie die Volksschule Schwarzstraße.

Hier wird gelebt, was Kirche ausmacht: Nächstenliebe. Respekt vor der Schöpfung. Gegenseitiges Verständnis. Unterstützung einkommensschwacher Familien. Gemeinsames Feiern kirchlicher Feste. Gelebte Glaubensbotschaft. Jesus und der hl. Franziskus, Leitbild unseres Erzbischofs, hätten ihre Freude daran.

Ja: Schulerhalt kostet Geld. Geld, das durch Elternbeiträge nicht gedeckt wird, weil dies keine Eliteschule für Einkommensstarke ist. Sondern eine, in der auch Kinder aus Familien mit wenig Budget Platz haben. Für deinen Beitrag zum Schulerhalt bekommst du, Mutter Kirche, Kinder mit einem Grundverständnis zum Glauben. Kinder, die sich taufen lassen, weil sie Gemeinschaft erfahren haben, zu der sie freudig "Ja!" sagen können. Kinder, die positive Erfahrungen mit dieser kirchlichen Einrichtung gemacht haben - was für ein dringend nötiges Gegengewicht zu jenen Kindern, an denen sich viele deiner Priester vergangen haben.

Du existierst nicht durch Geld, sondern durch den

Geist Jesu Christi. Von den Familien, die sich dir durch diese Schule nahe fühlen. Von den Kindern, die ihr Gottesbild und ihren Glauben von dort mitnehmen.

Das macht kirchlichen Reichtum aus. Das musst du mit allen Mitteln retten! Gemeinsam mit dem Land und der Stadt.

Jesus sagt: "Lasst die Kinder und hindert sie nicht, zu mir zu kommen! Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich." Nun: Die Kinder sind da, jetzt lass du sie nicht im Stich, Mutter Kirche! Zu ihrem und deinem Wohl.



Dr. Caroline Liebscher, 5081 Anif