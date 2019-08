Die kleinen Freiheiten

Unfälle sind leider nicht auszuschließen, weder auf Klettersteigen, Skipisten noch auf Flüssen oder sonst wo. Leichtsinn, Selbstüberschätzung, Fehleinschätzung oder andere Gründe sind vorstellbar. Ich denke, die zwei Salzachöfen-Opfer, die neben anderen Unfällen am Berg (Königsjodler Klettersteig) wieder für Diskussion sorgten, hatten nicht nur ein untaugliches Boot, sie dürften meiner Meinung nach nicht einmal von der Existenz der Öfen gewusst haben, sonst hätten sie wohl ihre Schwimmwesten getragen. Ich weiß, wovon ich spreche, ich durchpaddelte die schwierigen Salzachöfen selbst mehr als zehn Mal.

Es gibt ja jede Menge Leute, die den ganzen Tag über an nichts anderes denken, wie sie uns wohl unsere kleinen Freiheiten in der Natur am besten beschränken könnten.

Da baut man Klettersteige und andere wollen sie wieder zurückbauen, weil es Unfälle gibt. Andere wollen die Geschwindigkeiten der Skilifte verringern, damit sich die Leute (noch) länger anstellen müssen und weniger Skifahrer auf der Piste sind und so möglicherweise weniger passiert. Da ließe sich noch einiges anführen. Unsere kleinen Freiheiten sind ständig in Gefahr!



Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg