Die Kleinkinderbetreuung könnte für alle von Nutzen sein

Zum SN-Artikel "47 Kinder auf der Warteliste" vom 10. 2. 2023:

Es müssen Ratlosigkeit und Mut gewesen sein, die den Bürgermeister Joachim Maislinger aus der Gemeinde Wals-Siezenheim zu dem Vorschlag geführt haben, das Berndorfer Modell auch in seiner/unserer Gemeinde einzuführen. Was zur Folge hatte, dass SPÖ und eine Vertreterin der Grünen dagegen waren. Verständlich bei der roten Partei, die schon immer diese Linie vertrat, Unverständnis bei der grünen Partei (ich war selbst langjährige Gemeindevertreterin dieser Partei), die alles über Tier- und Pflanzenschutz, Brut- und Nestpflege weiß, nur den Kleinkinderschutz offensichtlich außer Acht lässt.

Ich vermisse schmerzlich die Beachtung der Bedürfnisse der Kleinsten, die ja im Aufbau der Beziehung, im Fördern der Sprachentwicklung, des Sauberwerdens und der Vermittlung der Werte gegeben sind. Die Bewältigung der Trotzphase fällt ebenso in diese Zeit. Auch wenn die Krabbelstuben-Betreuerinnen ihr Möglichstes geben, so ist dies alles in einer familiären Struktur am besten aufgehoben, da sind sich viele Experten einig. Die ersten drei Jahre sind die wichtigsten in der Entwicklung des Kindes. Auch sind versäumte schöne Momente nicht wiederholbar!

Das Berndorfer Modell sollte noch erweitert werden, in dem die Betreuungsjahre zur Pensionsberechnung dazugezählt werden und die Arbeitgeber die Bereitschaft zur Unterstützung zeigen.

Die Kleinkinderbetreuung könnte eine Win-Win-Situation für Mütter, Kinder und auch die Gesellschaft werden und darf auf keinen Fall zu einem parteipolitischen Hick-Hack auf Kosten der Mütter und Kleinkinder werden!





Angela Nagele, (3-fache Mutter, 6-fache Oma und 1fache Uroma), 5071 Wals-Siezenheim