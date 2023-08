Die Klimakleber mussten kommen ...

In dreißig Jahren wird eine neue, klimabewusste Generation das Sagen haben. Sie wird fassungslos und zornig auf die Zwanzigerjahre zurückblicken, als die Politiker aus Angst vor Stimmenverlusten es noch unverantwortlich unterlassen konnten, entscheidende Klimaschritte zu verordnen, als der Großteil der Gesellschaft keinen Finger breit von seinem Konsum abrückte, und als Krönung, dass ernsthaft besorgte Klimakleber damals zum Feindbild wurden. Die Klimakleber mussten ja als Reaktion auf diese Missstände erscheinen, fast mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes.

Nur, um in seiner Bequemlichkeit nicht gestört zu werden, hat man die Klimakleber mit dem unerträglichen Argument attackiert, die falsche Methode zu wählen, wohl wissend, dass vorherige sanfte Proteste glatt ignoriert wurden.

Und das noch unerträglichere Argument war: "So lange die Anderen nicht...."

All dies wird später wie ein grotesker Albtraum klingen.





Benno Treml, 5101 Bergheim